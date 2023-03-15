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      Акмолинская область

    Сняты ограничения на некоторых участках дорог в СКО и Акмолинской области

    15 Марта 2023, 15:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ранее введенные ограничения движения сняты на некоторых участках республиканских трасс в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

    В Северо-Казахстанской области движение восстановлено на участках автодорог:

    «Астана - Петропавловск», км 341-473, участок граница Акмолинской области - Бесколь;

    «Жезказган - Петропавловск», км 882-946, участок Явленка-Бесколь;

    «Петропавловск-Соколовка - гр.РФ», км11-73, участок Петропавловск - гр.РФ.

    В Акмолинской области движение открыто на трассах:

    «Астана-Петропавловск», км 18-291, участок Астана-Кокшетау,

    «Астана-Петропавловск», км 304-341, участок Кокшетау- граница Северо-Казахстанской области,

    «Щучинск-Зеренда», км 0-77, участок Щучинск - Зеренда.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Северо-Казахстанская область Транспорт Безопасность Дороги Погода
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