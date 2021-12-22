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    Снятие пенсионных накоплений: названа самая крупная сделка по покупке жилья

    22 Декабря 2021, 15:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова назвала самую крупную сделку по покупке жилья в рамках использования пенсионных накоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам председателя АО «Отбасы банк», количество сделок в 2021 году с участием сделок купли-продажи было больше, чем в прошлом году.

    «179 192 сделки было проведено без ипотеки, это просто был полный выкуп жилья. Здесь интересно, что самая крупная сделка по приобретению жилья с использованием пенсионных накоплений была на сумму 162 млн 400 тысяч. Это все-таки жилье премиум-класса. Самая маленькая сделка в этом сегменте - около миллиона тенге. Может это была сделка в сельской местности, либо где-то в райцентре», - сообщила во время пресс-конференции в СЦК Ляззат Ибрагимова.

    Напомним, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Жилье ЕНПФ
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