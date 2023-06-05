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    Снизить тарифы на электричество для некоторых приграничных населенных пунктов намерены в РК

    5 Июня 2023, 19:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют предусмотреть дополнительные меры государственной поддержки, направленных на модернизацию и развитие агропромышленного сектора приграничных территорий. Об этом говорится в проекте постановления Правительства РК по внесению изменений в Концепцию развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023 – 2027 годы, размещенного на портале открытых НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Будет продолжена реализация проекта «Ауыл - Ел бесігі» по развитию инфраструктуры приграничных СНП (сельских населенных пунктов). Реализация проекта позволит значительно улучшить качество жизни в приграничных территориях. В рамках проекта предусматриваются мероприятия по финансированию строительства и реконструкции объектов социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, спорт, соцобеспечение), инженерной инфраструктуры и дорожной инфраструктуры», - сообщается в документе.

    Отмечено, что обеспечение потребности жителей приграничных СНП в объектах инженерной и социальной инфраструктуры будет осуществляться за счет смещения приоритетов в расходах, предусмотренных отраслевыми программными документами в сфере развития инфраструктуры и повышения качества государственных услуг в приграничных СНП.

    «Будут приняты меры по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры. В частности, будет продолжена работа по строительству и реконструкции сетей водо-, электро-, тепло- и газоснабжения. При этом будет обеспечено установление сниженного тарифа на электроэнергию для приграничных населенных пунктов со сложными природно-климатическими условиями. Особое внимание будет уделено развитию транспортной инфраструктуры. В целях повышения транспортной доступности приграничных СНП продолжится реализация проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения», - говорится в проекте постановления.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика Экономика Цены и тарифы
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