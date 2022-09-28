Снижены тарифы энергопередающих организаций ВКО и Абайской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С целью защитить интересы и права потребителей субъектов естественных монополий, в соответствии с законодательством РК, Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан сумел снизить тарифы для энергопередающих организаций двух областей - Восточно-Казахстанской и Абайской, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

В соответствии с подпунктом восьмым пункта первого статьи 22 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», несоответствие деятельности субъекта естественной монополии, предоставляющего регулируемую услугу по передаче электрической энергии требованиям пункта шестого статьи 13-1 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике», на основании информации государственного органа по государственному энергетическому надзору и контролю, является основанием для изменения утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия.

В этой связи, департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области на основании информации Территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Восточно-Казахстанской области от 6 сентября 2022 года снижены тарифы на услуги по передаче электрической энергии следующих организаций:

- ТОО «Энергис» с 0,48 тенге/кВтч до 0,36 тенге/кВтч, где снижение составило 26 % с вводом в действие с 1 января 2023 год;

- ГКП «Теплокоммунэнерго» с 0,286 тенге/кВтч до 0,274 тенге/кВтч, где снижение составило 4 % с вводом в действие с 1 октября 2022 года;

- АО «Риддер ТЭЦ» с 0,23 тенге/кВтч до 0,17 тенге/кВтч, где снижение составило 25 % с вводом в действие с 1 ноября 2022 года;

- РГП «Енбек-Оскемен» с 0,661 тенге/кВтч до 0,633тенге/кВтч, где снижение составило с вводом в действие с 1 ноября 2022 года.



