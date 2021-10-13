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    Снижение урожайности пшеницы спрогнозировал Президент Казахстана

    13 Октября 2021, 17:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал учесть последствия скорости потепления и глобального изменения климата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Скорость потепления в нашем регионе – в Центральной Азии вызывает обеспокоенность и требует срочных действий. Это особенно актуально в части сохранения водной и продовольственной обеспеченности и безопасности. Казахстан входит в десятку крупнейших производителей пшеницы и экспортирует до 7 млн тонн пшеницы в год», - сказал Касым-Жомарт Токаев на международной конференции «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана».

    Однако, по словам Президента, при реализации негативного сценария уже к 2030 году урожайность пшеницы может снизиться почти на 40%.

    «По данным Программы развития ООН за 2020 год в условиях ожидаемого климата 2030 года урожайность мировой пшеницы в среднем по семи исследуемым областям – Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области – составит 63%-87% от ее современного уровня. Учитывая, что Казахстан является единственной страной-экспортером, это неизбежно создаст угрозу продовольственной безопасности всего региона. Это простой практический пример того, что борьба с изменением климата – это наше общее и крайне важное дело», - заключил Глава государства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Экология Урожай
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