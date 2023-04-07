Снижение уровня годовой инфляции отмечают в Нацбанке РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Годовая инфляция в марте текущего года снизилась до 18,1%, в том числе благодаря выходу из расчетов высокой базы прошлого года. Об этом заявил на брифинге председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с траекторией прогноза Национального банка годовая инфляция в марте текущего года снизилась до 18,1%, в том числе благодаря выходу из расчетов высокой базы прошлого года. В структуре инфляции замедление зафиксировано по всем ее компонентам», - сказал Галымжан Пирматов.

В то же время, по словам главы Нацбанка, снижение инфляции сдерживали рост цен на плодоовощную продукцию на фоне потери урожая и заморозков в южных регионах, а также рост стоимости услуг транспорта из-за высокого спроса.

Продовольственная инфляция в марте текущего года существенно замедлилась, составив 20,5%, однако продолжила вносить наибольший вклад в общую инфляцию.

«Рост цен на непродовольственные товары замедлился до 18,1%, на услуги – до 14,4%. Месячная инфляция после ускорения в феврале, прервавшего динамику ее снижения, продемонстрировала тренд на замедление до 0,9%. Тем не менее она продолжает формироваться выше исторической средней. Разные оценки базовой инфляции также замедляются, однако продолжают демонстрировать сохранение высокого проинфляционного фона. Так, годовой показатель сезонно-очищенной базовой инфляции, не учитывающий влияние роста цен на плодоовощную продукцию, регулируемые услуги и энергоносители, составил 19,9%», - добавил Галымжан Пирматов.

По его словам, инфляционные ожидания после снижения в январе-феврале вновь ускорились. Медианная оценка ожидаемой инфляции составила 16,5%. По данным опросов, основными факторами отмечаются рост цен на продукты питания и топливо, внешние события, динамика обменного курса тенге, а также рост зарплат и пенсий. Высокие и волатильные инфляционные ожидания являются одними из ключевых факторов, сдерживающих снижение инфляции.



