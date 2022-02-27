Снижение ставок утильсбора – что будет с ценами на авто в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На прошлой неделе было объявлено о снижении ставок на утилизационный сбор на автотранспортную и сельхозтехнику на 50%. Насколько повлияют эти изменения на цену автомобилей в Казахстане и что говорят по этому поводу эксперты, читайте в материале МИА «Казинформ».

Отметим, что первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр заявил о снижении ставок на утилизационный сбор на автотранспортную и сельхозтехнику на 50.

«Принято решение, уровень стимулирования автопрома позволяет снизить на 50% ставку на все виды автомобильного транспорта и производимой сельхозтехники», - сказал Роман Скляр в передаче «Интервью» на телеканале «Хабар 24».

Он добавил, что в свободных остатках на счетах АО «Жасыл даму», который на сегодня выполняет функции по администрированию расширенных обязательств производителей, находятся более 200 млрд тенге. Эти средства должны быть использованы во благо населения.

Почти сразу же после этого министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев заявил, что обновленные ставки на утильсбор не повлияют на снижение цен на автомобили.

«Вопрос возможного удешевления цен на автомобили после введения новой ставки по утильсбору является популярным среди населения. Согласно статистике, отечественные производители не платят утильсбор. В прошлом году было реализовано 105 043 легковых автомобилей, из них 64% - собственного производства, утилизационный сбор не платили. То же самое касается 89% проданных тракторов, 88% комбайнов, 74% автобусов. Поэтому цена останется прежней», - сказал Каирбек Ускенбаев на брифинге.

Он также пояснил, почему измененные ставки утильсбора не повлияют и на цену автомобиля, произведенного за рубежом.

«Я пока не вижу оснований говорить о том, что цены на произведенные за рубежом машины снизятся в ближайшее время. К примеру, если привезут дорогой внедорожник, то не заложат эту сумму в маржу от продажи», - считает министр.

Однако директор ТОО «SUBARU KAZAKHSTAN» Акылбек Анарбаев утверждает , что снижение на 50% размера утилизационного сбора на легковые автомобили иностранного производства положительно скажется на ценах автомобилей марки Subaru.

«Мы слышали, что принято решение о снижении до 50 % установленного размера утилизационного сбора на автомобили иностранного производства. Мы оцениваем это как положительную тенденцию. Мы платили бы утилизационный сбор за импортируемые автомобили Subaru в среднем 1,5 млн тенге по прежним ставкам. Теперь при снижении ставки на 50 процентов мы платим утильсбор в размере 750 тысяч тенге. Это значит, что цены на наш Subaru будут снижаться на ту же сумму», - сказал Акылбек Анарбаев в беседе с корреспондентом агентства.

Директор товарищества уверен, что со дня официального вступления в силу новых размеров утилизационного сбора цены на автомобили компании будут снижаться.

«Пока не знаем, когда вступят в силу новые ставки утилизационного сбора. Ждем официальной информации. Как только новая акция вступит в силу, мы начнем платить сбор организации «Жасыл даму». Тогда цены на наши машины снизятся», - добавил Акылбек Анарбаев.

Некоторые эксперты утверждали, что хотя утилизационный сбор частично снижен, цены на транспорт не снизятся. Отмечалось, что средства, сэкономленные от прежней ставки утилизационного сбора, останутся в карманах дистрибьютеров как маржа. Партнер японского производителя заверил, что они не пойдут на такое.

«За нашей наценкой непосредственно следит сам завод. То есть мы не можем просто так поставить маржу, которая взбрела нам в голову. Народ должен это понимать. Производитель в Японии отслеживает цены по всему миру. Например, одна маржа в Казахстане не позволяет России иметь отдельную маржу. Процент маржи должен быть одинаковым по всему миру», - пояснил директор ТОО «SUBARU KAZAKHSTAN».

В свою очередь генеральный директор группы компаний «Казрост» Михаил Абовьян также поделился мнением касательно снижения ставки утилизационного сбора.

«Мы, как локальный производитель, тем не менее работаем на общих основаниях, в том числе и в том, что касается утилизационного сбора. Мы его уплачивали и будем продолжать уплачивать, потому что согласно закону мы получали возврат утилизационного сбора. Я считаю, что это нормальная, здоровая мера поддержки производителей. Нашей компании видится, что снижение ставки утилизационного сбора – это положительный момент», - сказал Михаил Абовьян.

Вместе с тем, спикер отметил необходимость введения альтернативных мер.

«Но хотелось бы видеть альтернативные меры поддержки локализованных брендов с точки зрения лизинговых субсидий, другого вида субсидирования, может даже покупателей сельхозтехники, чтобы дифференцировать бренды, которые проинвестировали производство на территории РК от тех, кто занимается чисто импортной деятельностью. Это будет способствовать дальнейшему развитию локализации, что пойдет на пользу нашим покупателям», - заключил глава «Казрост».

Заместитель директора по техническому развитию ТОО «СарыаркаАвтоПром» Алексей Могилатов же считает , что сегодняшнее снижение ставки на утилизационный сбор - это некий компромисс.

«В течение двух месяцев мы видели разные стороны, разные желания и разные цифры. И то, что озвучили сегодня – снижение ставки на 50% – это некий компромисс между стороной, которая хотела цифру 0 или минимальную ставку, как в Европе, и той стороной, которая говорила, что поскольку мы работаем в рамках Таможенного союза, нужна унификация законодательства. Соответственно, касательно установленных ставок утиль сбора, там была совершенно другая позиция. Поэтому снижение на 50% – это компромисс, между двумя этими крайними позициями», - пояснил Алексей Могилатов

В качестве своей позиции он привел свою мысль.

«Насколько я понимаю, нулевая ставка была неприемлема с точки зрения стратегии развития машиностроения. А те ставки, которые были, являлись непонятными для населения – почему именно такие большие цифры. Соответственно, были попытки объяснить, что в утильсборе заложен защитный механизм, который применили, когда Казахстан вступил в ВТО», - добавил представитель «СарыаркаАвтоПром».

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев же рассказал об алгоритме уплаты утилизационного сбора при импорте автомобиля.

«Алгоритм работы утильсбора был написан таким образом, что его должны платить как импортер, так и отечественный производитель. Но вместо зачета, мы пошли таким путем, чтобы деньги возвращались производителю. Чтобы импортная машина поступила на рынок РК, импортер сначала платит утильсбор, потом получает бумагу о том, что утилизационный сбор уплачен, и только потом машина поступает в обращение», - сказал Марат Карабаев.

Он также объяснил механизм уплаты для казахстанских производителей.

«А в отношении отечественного автомобиля – он платит, потом свои деньги возвращает, только потом получает бумагу об уплате утильсбора. И только потом машина выходит на рынок РК в обращение. Это не является субсидированием, это возврат собственных уплаченных средств, которые еще пару недель, а иногда и несколько месяцев находятся на счетах «Жасыл даму», ранее РОПа. Мы хотим поменять законодательство таким образом, чтобы действовал метод зачета», - пояснил вице-министр.

По его словам, производители РФ пользуются аналогичным механизмом, еще больше пользуясь господдержкой.

«Приведу пример, в чем она выражается: если производитель Казахстана сначала платит, потом свои же деньги обратно получает, в РФ и вовсе не платят. Это называется методом зачета, просто показывают бумагу и говорят: «Мы произвели, вы нам засчитайте, что мы заплатили утильсбор». Когда в РФ машина идет на экспорт, утильсбор, который платит экспортер, его субсидирует государство. Третье – средства, саккумулированные поступлениями от импорта автомобилей, направляются на прямую поддержку автопрома. В частности, там выдается удешевленный кредит для организации локализации запасных частей. А мы такую поддержку, к сожалению, не оказываем», - сказал Марат Карабаев

Он также добавил , что утильсбор не имеет отношения к удорожанию сельхозтехники.

«Наши коллеги, специалисты в этой области, занимающиеся сельхозпроизводством, неоднократно поднимали вопрос о том, почему стоимость сельхозтехники дорожает из-за утильсбора. Это не так. Прежде всего обратимся к статистике. Сколько тракторов, комбайнов было продано в прошлом году, из них 89% приходится на отечественное производство. То есть, 89% предпринимателей, которые приобрели необходимые для сельского хозяйства тракторы и комбайны, не оплачивали утилизационный сбор. Это официальный факт, официальная статистика», - уточнил Марат Карабаев.

Было отмечено, что если предприятие иностранной компании, выпускающей иностранную технику, находится в Казахстане, то утильсбор техники не взимается.

«В сельском хозяйстве спрос на белорусский трактор МТЗ очень высок. К нам пришел МТЗ и открыл завод. Более того, производимые здесь кабины экспортируются в саму Беларусь. В Беларуси кабины не выпускают. Также востребованы тракторы Ловол, Кировец, YTO. То есть вся востребованная населением сельхозтехника будет производиться у нас. При покупке этой техники никакой утильсбор не уплачивается», - заключил вице-министр.