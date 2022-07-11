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    Снижение пенсионного возраста приведет к сокращению выплат – Премьер РК

    11 Июля 2022, 14:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ответил на депутатский запрос касательно возможности снижения пенсионного возраста женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 2018 года пенсионный возраст женщин ежегодно увеличивается на 6 месяцев. Данный процесс будет осуществляться поэтапно в течение 10 лет. Унификация пенсионного возраста введена не для экономии бюджетных средств, а для обеспечения соответствующего размера пенсии. Как известно, казахстанцы получают из бюджета базовую и солидарную пенсию. Солидарная пенсия исчисляется, исходя из стажа работы граждан до 1998 года и дохода за последние 3 года. В результате с каждым годом этот вид выплаты будет уменьшаться, а доля накопительной пенсии будет расти. Поэтому снижение пенсионного возраста приведет к уменьшению объема пенсионных вкладов и резкому сокращению выплат из этой системы», - пояснил Премьер-Министр.

    По его словам, процесс повышения пенсионного возраста в связи с ростом продолжительности жизни наблюдается как в развитых странах, так и в соседних Азербайджане, Армении, России, Беларуси.

    «С учетом этих изменений в стране прорабатываются новые меры повышения эффективности пенсионной системы. В их числе внесение параметрических изменений в систему пенсионного обеспечения, предусматривающих повышение размера пенсии; сохранение индексации размера солидарной пенсии с превышением уровня инфляции более, чем на 2%; определение новых мер поддержки для женщин, приближающихся к пенсионному возрасту в связи со статусом занятости и продление срока участия в пенсионной системе неработающих женщин с привлечением к социальным проектам; введение условного компонента накоплений для снижения зависимости системы пенсионного обеспечения от демографических трендов и доходов бюджета. Данные меры обеспечат адекватный размер пенсионных выплат для всех категорий пенсионеров», - пояснил Премьер.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика ЕНПФ Общество Алихан Смаилов
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