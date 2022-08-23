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    Снижение цен на пшеницу и муку прогнозируют в Казахстане

    23 Августа 2022, 14:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Запасов пшеницы в Казахстане достаточно. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во время пресс-брифинга после заседания Правительства журналисты спросили, ожидается ли в Казахстане дефицит муки.

    «В этом году будет собрано 13,4 млн тонн пшеницы. Оставшаяся часть пшеницы с прошлого года составляет 2,5 млн тонн. Из них 360 тыс. тонн пшеницы находится в фонде корпорации «Продкорпорация». Потребляемый объем пшеницы составляет 6-7 млн тонн. Пшеница, которая будет собрана в ближайшее время, и пшеница в запасе несколько раз превышают объем потребляемой пшеницы. Поэтому нет никаких оснований полагать, что будет дефицит пшеницы и муки», - прокомментировал Ербол Карашукеев журналистам.

    Также, по словам министра, сейчас есть вопрос, что цена на муку высшей категории может вырасти. Е. Карашукеев сообщил, что на рынке цена на пшеницу снижается. Более двух месяцев назад цена на пшеницу выросла в районе 175-180 тенге.

    «Мы завершили кампанию по сбору пшеницы, собрали урожай. Сейчас в северных регионах началась массовая уборочная кампания. Цена на пшеницу снижается, сейчас она составляет 145-150 тенге. Несмотря на это, мы направляем в регионы удешевленную со стороны «Продкорпорации» пшеницу. Данные меры позволяют стабильно сдерживать цены на социальный хлеб», - сказал глава Минсельхоза.

    «Ситуация стабильная. Наблюдая за динамикой рынка, мы прогнозируем небольшое снижение цен на пшеницу и муку. Запасов пшеницы в Казахстане достаточно. Без муки не останемся», - заявил он.

    По сведениям министра, с августа по декабрь в Казахстане перерабатывается 1 млн 200 тыс. тонн муки. Ежемесячно потребляется около 100 тыс. тонн муки.

    Ранее министр сообщил, что из-за ряда факторов мясо в Казахстане может подорожать.

    Фото: t.me/KZgovernment

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Экономика Цены и тарифы
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