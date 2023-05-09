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    Снижать использование личного транспорта намерены в Астане

    9 Мая 2023, 14:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столичном акимате заявили об эффективности проекта с внедрением платных парковок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проект платных парковок социально значимый и решает проблему с дефицитом парковочных мест», - говорится в ответе акимата Астаны на официальный запрос МИА «Казинформ».

    Согласно приведенному акиматом примеру, на бульваре Нуржол до внедрения проекта среднее время стоянки составляло более 4 часов, сейчас - в среднем 40 минут, оборачиваемость парковочных мест выросла в 6 раз.

    «В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития города Астаны на 2021—2025 годы, транспортная программа столицы предусматривает дальнейшее снижение использования личного автотранспорта и увеличение количества платных парковочных мест», - добавили в госоргане.

    Ранее аким города Женис Касымбек в беседе с журналистами сообщил о том, что договор государственно-частного партнерства с ТОО «Астана парковочное пространство» будет пересмотрен.

    «Необходимо пересмотреть ряд условий договоров ГЧП: во-первых, объем инвестиций, во-вторых, доли получения прибыли государством и частным инвестором, в-третьих, очень большой вопрос по местам парковок, потому что есть факты, когда парковочные места установлены рядом с социальными объектами, такими как школы, больницы», - сказал Женис Касымбек.

    В ответе управления также говорится, что вопрос тарифов и времени обслуживания платных парковок еще рассматриваются, окончательное решение не принято.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Транспорт
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