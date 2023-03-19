Снежный барс, черепашки-ниндзя, диванный герой: в каких костюмах приходили избиратели на выборы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. По состоянию на 14:00 уже успели проголосовать 46,84% избирателей. Среди них есть и граждане, которые запомнились своими необычными образами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Житель Кунаева Нурбек Орманов явился на выборы в костюме барса, ставшего главным символом областного центра. Мужчина объяснил, почему пришел в таком костюме.

«Будущее независимой страны находится в руках молодежи. Если мы, молодые люди, будем сообразительными и усердно будем работать, то будущее нашей страны будет светлым. Причина, по которой я ношу этот костюм, заключается в том, что я хотел придать новый вид сегодняшним выборам и хотел продемонстрировать высокое уважение к нашему городу Конаеву через наш символ. Сегодня особенный день для всех казахстанцев, каждый гражданин делает свой выбор за будущее своей страны», - сказал он.

Фото: РСК

Особое праздничное настроение талдыкорганцам, прибывшим на избирательный участок №419, подарили жители города, занимающиеся верблюдоводством.

35-летний Улан Байзаков уже на протяжении 15 лет занимается выращиванием верблюдов. На избирательный участок он прибыл на выборы верхом на верблюде.

В выходные и праздничные дни он прогуливается с верблюдом по центральной площади, в городских парках и скверах, катая на своем любимце детей, организовывает фотосессии. Заработанные средства направляет на обеспечение верблюда кормом и лекарствами. По словам Улана, заниматься верблюдоводством нелегко, но это стало уже его хобби. Животновод также специализируется и на коневодстве.

Фото: azattyq-ruhy.kz

В Петропавловске в целях профилактики весенних паводков ведутся работы по вывозу снега. Поэтому работник коммунального предприятия прибыл на избирательный участок на тракторе. После голосования Болатбек Каримов сразу же отправился на свое рабочее место.

«Я работаю трактористом 20 лет. Чтобы жить хорошо, нам много не нужно. Мы хотим, чтобы в стране царил мир. Чтобы содержать наших детей, нужна стабильная работа, а главное уверенность в завтрашнем дне. Даже сегодня я отпросился с работы на полчаса и сделал свой выбор», - говорит Болатбек Каримов.

На избирательный участок №10, расположенный в столице, пришли проголосовать черепашки-ниндзя. Таким образом, Леонардо, Рафаэль, Донателло, Микеланджело выразили свое неравнодушие к политическим изменениям, происходящем в Казахстане.

Еще один столичный житель пришел на выборы в образе «диванного героя»: в домашней одежде, с телефоном с проводом питания и с диваном алого цвета, который он прикрепил к себе.

На этих выборах особенно заметны специфичные образы столичных жителей. Например, женщина с адыраспаном пришла на участок и удивила всех присутствующих на одном из избирательных участков.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. По состоянию на 16:00 19 марта бюллетени получили 51,98% от общего количества граждан, включенных в списки.



