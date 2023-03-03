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    Снежные туннели высотой до 2 метров: в Абайской области борются с последствиями непогоды

    3 Марта 2023, 12:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сильная низовая метель и недостаточная видимость наблюдается на протяжении 48 часов на территории Абайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

    После расчистки снега с помощью тяжелой техники на двух участках дорог «Алматы-Усть-Каменногорск» и «Усть-Каменогорск-Семей» образовались снежные стены высотой до двух метров. Дорожники отмечают, что из-за сильного порывистого ветра происходит снегоперенос с резерва дорог на проезжую часть.

    Так, для безопасного пропуска колонн дорожники пробили дорогу от села Калбатау в сторону города Усть-Каменогорска. На участках дорог, где имеются снежные туннели, дорожниками проводятся работы по расширению проезжей части. В работах задейстовано 33 единицы спецтехники.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Транспорт Дороги Погода Абайская область
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