Снежные барсы попали на видео в двух национальных парках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хищники населяют девять особо охраняемых природных территорий страны. На этот раз они были замечены в Алтын-Эмельском и Сайрам-Угамском национальных парках - в Жетысуской и Туркестанской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии в Instagram.
Животное внесено в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах, где обитает.
По учетным данным, сейчас в нашей стране насчитывается около 140-180 особей снежного барса.
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