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    Снежные барсы попали на видео в двух национальных парках

    28 Июля 2022, 14:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хищники населяют девять особо охраняемых природных территорий страны. На этот раз они были замечены в Алтын-Эмельском и Сайрам-Угамском национальных парках - в Жетысуской и Туркестанской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии в Instagram.

    Животное внесено в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах, где обитает.

    По учетным данным, сейчас в нашей стране насчитывается около 140-180 особей снежного барса.

    Кадр из видео

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Видео Минэкологии Животные Жетысуская область
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