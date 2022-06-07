Снежные барсы попали на кадры фотоловушки в нацпарке «Кольсайские озера»

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Кадрами с краснокнижными животными поделились работники Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК, передает МИА «Казинформ».

Как сообщается в посте в Instagram, фотоловушка, установленная в национальном парке «Кольсайские озера», зафиксировала самку снежного барса и ее годовалого детеныша.

Краснокнижные животные все чаще попадают в объективы видеокамер. В марте текущего года снежного барса засняли на видео алматинцы по дороге на Шымбулак. Еще раньше, в январе, самку снежного барса засняли вблизи национального парка «Алтын-Эмель» в Алматинской области. По данным, полученным с помощью фотоловушек, на территории парка «Алтын-Эмель» обитают около 10 особей снежного барса. Об этом ранее сообщал директор департамента по связям с общественностью Минэкологии РК.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года N 1034, снежный барс включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.