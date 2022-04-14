Снегопад заблокировал дороги в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Более чем в 300 населенных пунктах провинций Эрзурум и Карс из-за большого количества снега закрыты дороги для движения автотранспорта. Коммунальные службы работают круглосуточно, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на TRT Haber.

В городах Эрзурум, Карс, Байбурт и Ардахан температура воздуха понизилась ниже нуля по Цельсию.

Начавшийся с вечера и продолжившийся до утра снегопад в Эрзуруме заблокировал транспортное сообщение 328-ми районов и деревень.

Муниципалитеты Якутие, Паландокен и Азизие очищают от снега центры городов, а снегоуборочные бригады производят уборку в зонах своей ответственности на трассах. Также из-за неблагоприятных погодных условий в Карсе закрыты для движения 3 областных сообщения.

Однако количество аварий на дорогах все же возросло в несколько раз. Власти настоятельно рекомендуют воздержаться от дальних поездок на автомобилях.

Метеорологи Турции сообщают, что осадки в регионе продолжатся до конца этой недели.



