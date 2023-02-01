Снегопад парализовал часть северной Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – Обильный снегопад в северной Индии серьезно затруднил повседневную жизнь во многих ее частях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

В Кашмире толстый слой снега покрыл большую часть региона, что привело к отключению электроэнергии и задержке автомобильных, железнодорожных и воздушных перевозок. Власти даже объявили предупреждение о возможности схода лавин в 10 районах области.

Знаменитое озеро Дал в главном городе региона Сринагара частично замерзло из-за снега, покрывающего знаменитые шикары или плавучие дома.

Погода также сорвала планы поездок для нескольких лидеров партий Конгресса, которые находились в регионе в рамках «Марша единства» протяженностью 4000 км по Индии, который завершился в понедельник в Кашмире.

Во вторник депутат Конгресса Джайрам Рамеш написал своим подписчикам в Twitter, что несколько депутатов не смогут присутствовать на заседании парламента по бюджету после того, как все рейсы из Сринагара пришлось отменить из-за ненастной погоды.

В гималайском штате Химачал-Прадеш власти вынуждены были закрыть некоторые ключевые автомагистрали и дороги из-за непрекращающегося снегопада.

Похожая ситуация сложилась в соседнем штате Уттаракханд, где во вторник движение на ключевых национальных автомагистралях было нарушено на несколько часов из-за скопившегося на дорогах снега.

Метеорологи прогнозируют, что погодные условия могут улучшиться в середине недели.





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