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    Снег с метелью прогнозируют в большинстве регионов Казахстана

    21 Февраля 2023, 01:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В большинстве регионов Казахстана 21 февраля сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Под влиянием Атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: пройдет снег с метелью, в западных и восточных регионах ожидаются осадки в виде дождя и снега.

    Лишь на юго-востоке и юге страны будет без осадков. По территории Казахстана ожидаются гололед, усиление ветра, туман.

    Днем на севере Костанайской области ожидается сильный снег.

    Ранее сообщалось, что в большинстве регионов республики синоптики объявили штормовое предупреждение.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Казгидромет Погода Природа
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