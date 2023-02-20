Снег с метелью прогнозируют на большей части территории Казахстана 20 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На большей части территории Казахстана 20 февраля ожидаются снег, гололед, туман и усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Под влиянием ложбины Скандинавского циклона и связанных с ней атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдет снег с метелью, в западных регионах и на юге – осадки в виде дождя и снега.

Лишь на востоке, юго-востоке страны будет без осадков. По территории страны ожидаются гололед, усиление ветра, туман.

Ранее сообщалось, что в 12 регионах Казахстана и Астане объявили штормовое предупреждение.