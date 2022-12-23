Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Снег и низовая метель ожидаются на большей части Казахстана

    23 Декабря 2022, 00:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 декабря на большей части Казахстана сохраняется снег с низовой метелью. Лишь на северо-западе, юго-западе, в центре страны ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «С глубокой ложбиной атлантического циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется снег с низовой метелью, ночью в горных районах востока ожидается сильный снег. Лишь на северо-западе, юго-западе, в центре страны под влиянием отрога северо-западного антициклона ожидается погода без осадков. На северо-западе, юге, юго-востоке республики ожидается туман, на западе, юго-востоке – гололед, на севере, западе, юге Казахстана – усиление ветра, с метелью», - говорится в сообщении синоптиков.
    Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Занятия для учеников 0-4 классов в школах Астаны 23 декабря переводятся в онлайн-формат
    Шторм прогнозируют в 7 регионах Казахстана
    Свыше 20 тысяч кубометров снега вывезли из столицы за ночь
    Дорожники помогли более 500 водителям и пассажирам на республиканских трассах
    Популярное
    1 Лучших представителей молодежи отметили в Жамбылской области
    2 Чего может коснуться налог на роскошь - Алибек Куантыров
    3 Аким СКО встретится с владельцами Петропавловской ТЭЦ-2
    4 Неблагоприятные метеоусловия будут в Кокшетау 22 декабря
    5 Остаться без специалистов в сфере лесного хозяйства может Казахстан
    Новости партнеров