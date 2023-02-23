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    Смогут ли иностранцы усыновить осиротевших турецких детей

    23 Февраля 2023, 17:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Смогут ли иностранцы усыновить детей, которые осиротели из-за землетрясений в Турции? На этот вопрос ответил Чрезвычайный и Полномочный посол Турции в Казахстане Уфук Экиджи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Дипломат на брифинге сообщил, что на сегодня под патронатным наблюдением в Турции находятся 1858 детей. Личности и документы 200 из них пока не установлены.

    «Дети, ставшие сиротами во время землетрясений, сейчас под присмотром государства. Ведется установка личности этих детей и восстановление документов. Им оказывается психологическая помощь. Этих детей не будут отдавать на усыновление в зарубежные страны. Они будут размещены в семьях своих родных в Турции», - сказал Уфук Экиджи.

    Ранее сообщалось, что казахстанцы собрали 5 млн долларов для помощи пострадавшему от землетрясений народу Турции.

    «Помимо иной помощи, жители Казахстана оказывали денежную помощь. На официальный счет, открытый специально для пострадавших от землетрясения, поступило около 5 млн долларов», - собщил Уфук Экиджи.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Турция Мировые новости Землетрясение в Турции
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