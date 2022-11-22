СМИ РК соблюдали принцип равного освещения кампаний кандидатов - миссия БДИПЧ ОБСЕ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские СМИ соблюдали принцип равного освещения кампаний кандидатов. Об этом сообщается в заявлении Миссии БДИПЧ ОБСЕ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Миссия БДИПЧ ОБСЕ отмечает, что в целом день выборов прошел спокойно, голосование было организовано эффективно, и процедуры в целом соблюдались.

«Органы по проведению выборов предоставили обширную информацию избирателям в средствах массовой информации. Центральная избирательная комиссия эффективно осуществляла подготовку к выборам в соответствии с установленными законодательством сроками. ЦИК провела открытые заседания в прямом эфире и опубликовала свое решение в день принятия. ЦИК осуществляла подготовку к выборам эффективно и в установленные законом сроки. ЦИК регулярно проводила публичные заседания в прямом эфире, на которых присутствовали наблюдатели, представители СМИ и доверенные лица партий, после чего проводился брифинг для прессы. Положительным является то, что решения опубликовывались онлайн в день их принятия», - говорится в заявлении БДИПЧ ОБСЕ.

В заявлении также подчеркивается, что положительно то, что недавние инициативы в области цифровизации правосудия упростили процедуру подачи жалоб и повысили скорость реагирования государственных органов.

«Имеют место заметные технические изменения, касающиеся участия в выборах лиц с ограниченными возможностями, процедурной основы для разрешения споров органами по проведению выборов и введения административного судопроизводства. Были предприняты заметные положительные шаги, связанные с участием в выборах лиц с инвалидностью, процедурной основой для разрешения споров органами по проведению выборов и введением административного судопроизводства. Более половины мест проведения агитационных мероприятий в рамках избирательной кампании, за которыми наблюдала МНВ БДИПЧ, были доступны для независимого доступа лиц с ограниченными физическими возможностями. Тон избирательной кампании как онлайн, так и очной, был позитивным или нейтральным. МНВ БДИПЧ не сообщала и не наблюдала никакой дискриминационной риторики в отношении национальных меньшинств во время избирательной кампании», - говорится в заявлении.

Отмечается, что кандидатам была предоставлена равная доля эфирного времени и печатной площади, покрываемых за счет государственного бюджета.

«578 средств массовой информации, в отношении которых проводился мониторинг, соблюдали принцип равного освещения в средствах массовой информации. Телевизионные станции, в отношении которых проводился мониторинг, как правило, соблюдали свое обязательство предоставлять равное количество эфирного времени для освещения деятельности участников предвыборной гонки в своих новостных программах. На большинстве каналов новости транслировались с сурдопереводом. В целом, закон «О выборах» и Административный процедурно-процессуальный кодекс устанавливают разумные сроки для разрешения споров, связанных с выборами. В последние годы в юстиции были внедрены значительные инициативы по цифровизации, включая создание онлайн-портала для подачи жалоб, связанных с выборами, в органы по проведению выборов, правоохранительные органы и суды. Все собеседники МНВ БДИПЧ подчеркнули, что это значительно облегчило процедуру подачи жалоб и повысило скорость реагирования государственных органов», - заявила МНВ БДИПЧ ОБСЕ.



