Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    СМИ: Катар намерен купить «Манчестер Юнайтед»

    17 Февраля 2023, 22:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Катарские инвесторы готовят стартовую заявку примерно на 5 миллиардов фунтов стерлингов (6 миллиардов долларов) для Manchester United Plc, сообщили осведомленные в этом вопросе люди, в преддверии того, что, как ожидается, станет ожесточенной войной за английского футбольного гиганта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Bloomberg.

    Консорциум, в состав которого входит Хамад бин Джассим бин Джабер Аль Тани, бывший премьер-министр страны и экс-глава Инвестиционного управления Катара, вносит последние штрихи в предложение о приобретении клуба английской премьер-лиги у американской семьи Глейзер.

    Обсуждения продолжаются, и, по словам людей, никаких окончательных решений о размере или сроках какого-либо предложения принято не было. Представитель Аль Тани не сразу ответил на запрос о комментариях.

    На этой неделе агентство Bloomberg News сообщило, что QIA помогает в подготовке к тендеру наряду с местными семейными офисами. Любое предложение, скорее всего, столкнется с конкуренцией со стороны британского миллиардера Джима Рэтклиффа, который уже привлек финансирование от банков, включая Goldman Sachs Group Inc., для своей собственной заявки.

    «Манчестер Юнайтед» – одно из крупнейших имен в мировом спорте, и спекуляции о его поглощении участились с тех пор, как летом агентство Bloomberg News сообщило, что семья Глейзер открыта для продажи доли. Нью-Йоркский банк Raine Group консультирует Глейзеров.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Великобритания Мировые новости Футбол Инвестиции Катар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Элтон Джон, Адель: знаменитости отказываются выступать на коронации Чарльза III
    Гимнаст Нариман Курбанов выиграл этап Кубка мира в Дохе
    Лионелю Месси угрожает аргентинский наркокартель
    Собаку спасли из-под завалов на 25-й день после землетрясений в турецком Хатае
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров