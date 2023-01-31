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    СМИ: число жертв нападения террориста-смертника в Пешаваре выросло до 72

    31 Января 2023, 10:39

    ИСЛАМАБАД. ТАСС – КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 72 человека погибли в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва возле границы с Афганистаном). Об этом во вторник сообщил телеканал Geo.tv со ссылкой на службу спасения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Число жертв разрушительного нападения террориста-смертника в переполненной мечети на территории полицейского участка в Пешаваре возросло до 72 человек, поскольку спасатели извлекли еще девять тел из-под обломков в предрассветные часы вторника», - информирует телеканал. Отмечается, что еще 150 человек получили ранения. Ранее сообщалось о 59 погибших и 157 пострадавших.

    По информации сотрудников национальных органов безопасности, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время полуденной молитвы в мечети, где находилось много людей, в том числе сотрудники полиции и военнослужащие. На месте инцидента продолжается спасательная операция, и число жертв может вырасти. Отмечается, что на момент взрыва в мечети могли находиться до 500 человек.

    Как сообщает телеканал Geo.tv, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан» («Движение талибов Пакистана», ТТП, которое связано с запрещенным в ряде стран движением «Талибан»).

    Ранее сообщалось, что по меньшей мере 32 человека погибли в понедельник в результате взрыва в мечети в городе Пешавар, на северо-западе Пакистана, недалеко от афганской границы, не менее 147 человек пострадали


    Фото: ©AP Photo/ Zubair Khan

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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