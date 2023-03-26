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    Смертоносный торнадо в Миссисипи: целый город сметен с лица земли

    26 Марта 2023, 19:22

    ДЖЭКСОН. КАЗИНФОРМ - Согласно последним данным, по меньшей мере 26 человек погибли в Миссисипи и Алабаме в результате смертоносного торнадо, обрушившегося на юг США в ночь на субботу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Правительство штата Миссисипи объявило чрезвычайное положение, продолжаются поиски выживших.

    В управлении по чрезвычайными ситуациями штата Миссисипи предупредили, что по мере разбора завалов количество жертв и пострадавших может возрасти.

    Больше всего пострадали небольшие города в сельской местности. Там валились деревья, оборваны провода электропередачи, десятки тысяч домов остались без света.

    Разрушения также принесли проливные дожди и град размером с мячик для гольфа, выпавший в южных районах Миссисипи.

    Город Роллинг-Форк на западе округа Шарки, где живет около двух тысяч человек, почти полностью стерт с лица земли.

    «Я ничего подобного в своей жизни не видела. Это был чудесные маленький городок, а теперь его нет», - сказала в комментарии CNN местная жительница Бренди Шова.

    Удар торнадо оказался точечным: пышные фермерские угодья в окрестностях совершенно не тронуты, деревья не повалены ветром. Однако оказавшиеся на пути торнадо дома были полностью уничтожены.

    Торнадо обрушился посреди ночи - люди спали и не слышали сигналов тревоги. Для многих первым признаком катастрофы стал звук.

    По словам Франциско Макнайта, он уцелел чудом. Он рассказал Би-би-си, что единственным сигналом о том, что происходит что-то странное, был шум - он никогда не слышал такого завывания ветра.

    Он выглянул на улицу, а затем побежал в ванную комнату и залез в ванну. По его словам, это его и спасло.

    Единственная уцелевшая часть его дома - это две стены ванной комнаты.

    По словам Макнайта, торнадо продолжался всего 5-10 минут. Все это время он просидел в ванне.

    По словам спасателей, многих пришлось извлекать из-под груд щебня. В округе Шарки несколько полицейских патрулей числятся пропавшими без вести.

    «Мы пытаемся предоставить людям место для ночлега, еду и медицинскую помощь, чтобы им было где преклонить голову, потому что они потеряли все», - сказал Джон Браун, представитель Красного Креста в Алабаме и Миссисипи.

    По его словам, город похож на зону боевых действий. «Город выглядит так, как будто тут разорвалась бомба», - сказал он.

    В воскресенье ожидаются новые штормы в Алабаме и Джорджии, которые могут принести крупный град.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    США Мировые новости
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