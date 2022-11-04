Смертность от онкозаболеваний снизилась на 8,5% в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК под председательством министра Ажар Гиният состоялся Координационный совет по онкологическим заболеваниям, в работе которого приняли участие руководители региональных онкологических организаций здравоохранения, ведущие онкологи, главный внештатный онколог РК, вице-министры и руководители структурных подразделений министерства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По докладу главного внештатного онколога Минздрава РК, академика, председателя правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» Д. Кайдаровой, за 9 месяцев по республике прирост заболеваемости составил 4,6%, смертность от онкологических заболеваний снизилась на 8,5%.

В структуре заболеваемости лидируют: рак молочной железы, рак легкого, колоректальный рак, рак желудка, рак шейки матки. В структуре смертности лидируют: рак легкого, рак желудка, колоректальный рак, рак молочной железы, рак поджелудочной железы.

А также на кординационном совете была обсуждена Концепция развития онкологической помощи на 2023-2025 годы по снижению бремени от злокачественных новообразований по пяти направлениям: профилактика и управление факторами риска, высокоэффективная ранняя диагностика, развитие специализированного лечения, паллиативная помощь и реабилитация, развитие науки и кадрового потенциала.

Концепция направлена на совершенствование профилактики, модернизацию радиологического и лабораторно-диагностического оборудования, обновление парка цифровых маммографов, лучевых аппаратов и видеоэндоскопов, оснащение современными аппаратами малоинвазивной хирургии и операционно-реанимационным оборудованием, расширение спектра противоопухолевых препаратов, подготовку высокоспециализированных кадров, а также вопросы строительства и реконструкции действующих центров.

По итогам координационного совета министром дан ряд поручений по работе ситуационных центров, мониторингу раннего выявления по принципу «зеленого коридора».

Также дано поручение до конца ноября текущего года разработать Комплексный план по совершенствованию онкологической помощи населению на 2023-2025 годы.



