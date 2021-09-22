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    Смертность от несчастных случаев на производстве снизилась в Казахстане

    22 Сентября 2021, 22:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В результате несчастных случаев на производстве за восемь месяцев 2021 года пострадало 938 работников, 114 из них погибли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Уровень производственного травматизма вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (за 8 месяцев прошлого года пострадали 912 человек). При этом смертность от производственного травматизма снизилась на 12,3% (в 2020 году за аналогичный период на производстве погибли 130 человек).

    Высокий уровень производственного травматизма сохраняется в Карагандинской (пострадало 169 чел.), Восточно-Казахстанской (111 чел.), Павлодарской (77 чел.), Костанайской (73 чел.) и Актюбинской (72 чел.) областях.

    В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса – 134 чел. (19,4%) и строительной отрасли – 80 чел. (11,6%).

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Происшествия Минтруда РК Промышленность Строительство
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