Смертельным исходом закончились 12 % ДТП в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–апрель текущего года в стране зарегистрировали 3,4 тысячи дорожно-транспортных происшествий — на 11,3% меньше, чем годом ранее. Из них 404 происшествия (или 12,1%) закончились смертельным исходом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

2,9 тысячи ДТП произошло по вине водителей, 81 случай — по вине пешеходов, по 1 случаю — по вине дорожных служб и подрядчиков.

2,6 тысячи всех ДТП в стране было зарегистрировано в ясную погоду, 177 случаев — в пасмурные дни, 128 случаев — во время снега, 72 — во время дождя, 25 — в тумане.

В региональном разрезе ДТП чаще всего регистрировались в Алматы: с начала года — 957 случаев, минус 0,3% за год. В тройку антилидеров также попали Алматинская (336 случаев, минус 49,5% за год) и Жамбылская (305 случаев, минус 22,6%) области.

Меньше всего ДТП было зарегистрировано в Улытауской области - всего 13 случаев с начала года. Далее идут Северо-Казахстанская (64 случая) и Карагандинская (82 случая) области.

Рост количества ДТП в январе–апреле текущего года наблюдался только в 2 из 20 регионов РК — Западно-Казахстанской (на 19,7%, до 85 случаев) и Павлодарской (на 1,6%, до 129 случаев) областях. Еще в двух областях — Костанайской и Северо-Казахстанской — количество ДТП осталось без изменений.

В результате ДТП за январь–апрель текущего года пострадали 4,8 тысяч человек — на 14,8% меньше, чем годом ранее.

Среди них численность раненых сократилась на 15,6%, до 4,3 тысячи человек, в том числе 2,4 тысячи мужчин и 1,9 тысячи женщин. Среди раненых насчитывалось 799 несовершеннолетних, минус 16,6% за год. Госпитализировали 2,2 тысячи человек — на 10,4% меньше, чем годом ранее.

Погибли в ДТП 522 человека — на 7,3% меньше, чем годом ранее, в том числе 375 мужчин и 147 женщин. Среди погибших было 52 несовершеннолетних, и в этой категории был отмечен рост сразу на 23,8% за год.

В региональном разрезе больше всего пострадавших от ДТП числилось в Алматы (1,1 тысячи человек), Алматинской (505 человек) и Жамбылской (501 человек) областях.