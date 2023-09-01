Смертельное отравление детей в Караганде: отмечается улучшение состояния пострадавших

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Караганду министр здравоохранения Ажар Гиният посетила Инфекционный центр областной клинической больницы, где ознакомилась с ходом оказания медицинской помощи пострадавшим детям-воспитанникам Центра оказания специальных социальных услуг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Из 14 детей, поступивших с Центра оказания специальных социальных услуг Карагандинской области, на сегодня получают лечение 5 детей. Дети с положительной динамикой, в сознании, проводится ранняя реабилитация.

А.Гиният при посещении отделений отметила улучшение состояния здоровья маленьких пациентов. Тактика лечения детей постоянно контролируется с республиканскими специалистами.

Министерством здравоохранения осуществляется постоянный мониторинг состояния пострадавших детей и оказания им медицинской помощи.

Напомним, 30 июля в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области отравились несколько детей, один из них погиб, шестеро находились в реанимации.

Генеральной прокуратурой дано поручение уполномоченным государственным органам и территориальным прокурорам организовать в стране комплексные проверки подобных учреждений.

Как сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, анализы на кишечные инфекции дали отрицательный результат. Истинную причину отравления детей в Караганде все еще выясняют.