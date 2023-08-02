Смертельное отравление детей в Караганде: двоих пациентов выписали из больницы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Управлении здравоохранения Карагандинской области прокомментировали состояние отравившихся детей в Центре оказания специальных социальных услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вчера стало известно, что еще двоих детей доставили в больницу. Об этом сообщила на брифинге министр здравоохранения Ажар Гиният.

«Состояние детей, находящихся на стационарном лечении, в динамике стабильное, без ухудшений. Из двух пациентов, поступивших 1 августа, у одного ребенка состояние средней степени тяжести, у второго – удовлетворительное. Оба находятся в отделении, стабильны», - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области.

Как проинформировали врачи, шесть детей все еще находятся в реанимации.

У остальных пациентов, поступивших 31 июля, состояние улучшилось. Двоих выписали, еще пятеро остаются в отделении.

«В настоящее время с улучшением выписано двое детей, проходивших лечение в отделении Инфекционного центра областной клинической больницы. Они находятся под наблюдением врача МСУ», - добавили в ведомстве.

В Центре специальных социальных услуг организовано дежурство медицинских работников поликлиник.

Напомним, 30 июля в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области отравились несколько подростков, один из них погиб, шестеро находятся в реанимации.

Генеральной прокуратурой дано поручение уполномоченным государственным органам и территориальным прокурорам организовать в стране комплексные проверки подобных учреждений.

Как сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, анализы на кишечные инфекции дали отрицательный результат. Истинную причину отравления детей в Караганде все еще выясняют.

КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области» оказывает гарантированный объем специальных социальных услуг. На его содержание было выделено около 1,5 млрд тенге.