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    Смертельное ДТП: в Экибастузе погрузчик попал под поезд

    25 Января 2023, 13:01

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Водитель погрузчика погиб в столкновении с поездом в Экибастузе. Авария произошла на переезде Экибастуз-Северный, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В районе поселка Лесхоз города Экибастуза, на регулируемом неохраняемом железнодорожном переезде без шлагбаума, на пикете № 7, на железнодорожном участке Экибастуз-Северный, 49-летний водитель погрузчика, допустил столкновение с электровозом с ЖД составом в количестве 60 вагонов», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    В результате ДТП водитель погрузчика от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, добавили в ведомстве.

    В полиции отметили, что по этому факту проводится проверка. Погрузчик водворен на специализированную автостоянку акимата, а электровоз водворен в депо.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ДТП Происшествия Экибастуз
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