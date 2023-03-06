Смертельное ДТП с подростком за рулем: подробности рассказали в полиции

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В ДТП в Шалкарском районе Актюбинской области, где за рулем джипа находился 9-классник, погибло 2 детей, 3 детей получили травмы. О подробностях происшествия рассказали представители департамента полиции на брифинге в РСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно 4 марта возле города Шалкара на трассе Шалкар-Бозой перевернулся внедорожник Toyota Land Cruiser, за рулем которого был подросток 2008 года рождения. В салоне находилось четверо его одноклассников, учеников 9 класса одной из школ Шалкара.

По словам начальника управления местной полицейской службы ДП области Арданы Саймагамбетова, подросток взял машину у отца без разрешения и опыта вождения у него не было.

«Со слов отца, мальчик взял машину без разрешения. Отец сказал, что в тот день их дома не было, но мы будем проверять этот факт. Опыта вождения у подростка также нет, ранее он не водил машину. На месте происшествия скончалась девочка, затем в больнице скончалась вторая. Трое мальчиков получили травмы. Тот, кто был за рулем получил перелом бедра. Пока идет следствие и невозможно определить виновного. По факту начато досудебное расследование по статье 345 ч 4 УК РК. Назначены экспертизы. Дорога была ровная, подросток не справился с рулевым управлением, на какой скорости ехал, установит экспертиза, - сказал Ардана Саймагамбетов.

Также пока остается неизвестным куда направлялись дети.

Полицейский еще раз напомнил актюбинцам о необходимости усиления контроля за детьми в целях недопущения фактов ДТП.

Всего с начала года в Актюбинской области произошло 14 ДТП с участием детей, в которых 6 человек погибло, 16 получили травмы.



