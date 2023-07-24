Смертельное ДТП с автобусами в Алматы: водителю вынесли приговор

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алмалинском районном суде Алматы вынесли приговор водителю автобуса, допустившего смертельное ДТП на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана в ноябре прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уголовное дело в отношении А. рассмотрено по статье 345 части 3 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего».

«Судом установлено, что 8 ноября 2022 года около 14:00 часов подсудимый А., управляя автобусом №98 в южном направлении по улице Абылай хана, на пересечении улиц Абылай хана и Толе би, игнорируя правила дорожного движения, проехал на запрещающий красный сигнал светофора и допустил столкновение с автобусом №201, который двигался по улице Толе би.

В результате ДТП пассажиры автобуса №98 выпали наружу, потерпевший И. оказался под автобусом и скончался от полученных телесных повреждений, потерпевшая К. получила тяжкий вред здоровью, потерпевший Ш. получил средней тяжести вред здоровью», - сообщили в пресс-службе суда.

Государственный обвинитель просил суд назначить подсудимому А. наказание 2 года 6 месяцев лишения свободы. Подсудимый А. в суде вину не признал и просил суд его оправдать.

Суд признал виновным подсудимого А. по статье 345 части 3 УК и назначил максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев и дополнительное наказание - лишение права управления транспортного средства сроком на 5 лет.

Обстоятельством, смягчающим наказание А., является наличие у него на иждивении трех малолетних детей, отягчающих обстоятельств не вменено.

Кроме того, в пользу Ш. и К. в качестве морального вреда взыскано каждому по 2 млн тенге, в качестве материального вреда в пользу Ш. взыскано 323 885 тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщалось, 8 ноября 2022 года на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана в Алматы произошло столкновение двух автобусов №98 и №201 маршрутов. За медицинской помощью обратился 21 человек, госпитализировали 9 пострадавших. Один умер на месте происшествия.

Позже в департаменте полиции уточнили, что 35-летний водитель автобуса «МАЗ», который принадлежал одному из частных перевозчиков, следуя по проспекту Абылай хана в южном направлении, на пересечении с проспектом Толе би выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автобусом марки «Golden Dragon» под управлением 59-летнего гражданина, который следовал по проспекту Толе би в восточном направлении.