Смертельное ДТП произошло в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На окраине Павлодара столкнулись легковушка и грузовик​ с прицепом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Водитель автомашины Аudi по улице Малая объездная не уступил дорогу транспортному средству и совершил столкновение с автомашиной MAN с прицепом Hennigdorf. В результате ДТП пассажир Аudi скончался на месте», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

По этому факту проводится проверка, добавили в ведомстве.

«Обстоятельства и причины совершения происшествия будут установлены в ходе проверки», - отметили в ведомстве.