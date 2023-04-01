Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Смертельное ДТП произошло в Павлодарской области

    1 Апреля 2023, 16:28

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На окраине Павлодара столкнулись легковушка и грузовик​ с прицепом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Водитель автомашины Аudi по улице Малая объездная не уступил дорогу транспортному средству и совершил столкновение с автомашиной MAN с прицепом Hennigdorf. В результате ДТП пассажир Аudi скончался на месте», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

    По этому факту проводится проверка, добавили в ведомстве.

    «Обстоятельства и причины совершения происшествия будут установлены в ходе проверки», - отметили в ведомстве.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ДТП
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи