Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455.65 eur/kzt 489.96

    rub/kzt 6.36 cny/kzt 67.18
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Смертельное ДТП произошло на трассе близ Жаркента

    3 Февраля 2023, 14:43

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – На трассе в Жетысуской области произошло ДТП. Погибла пассажирка, водителя и двухлетнего ребенка госпитализировали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

    Авария произошла 3 февраля в Панфиловском районе на 337 км трассы Алматы - Коргас. 29-летняя женщина на автомашине «Lada» не справилась с управлением и допустила опрокидывание авто.

    В ДТП погибла 26-летняя пассажирка. В районную больницу с места ДТП доставили женщину-водителя и двухлетнего ребенка.

    Причина аварии устанавливается. По факту назначены необходимые экспертизы.



    Фото: t.me/POLICE_of_KZ

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ДТП Происшествия МВД РК Жетысуская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Четырех нетрезвых водителей за ночь задержали в Петропавловске
    Качество работы полицейских могут оценить костанайцы через QR
    Обманувших жительницу Туркестанской области на 8 млн тенге мошенников задержала полиция
    Спустя 7 лет получил казахстанское гражданство 74-летний украинец
    Популярное
    1 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК
    2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
    3 Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
    4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
    5 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции
    Новости партнеров