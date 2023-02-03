Смертельное ДТП произошло на трассе близ Жаркента

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – На трассе в Жетысуской области произошло ДТП. Погибла пассажирка, водителя и двухлетнего ребенка госпитализировали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Авария произошла 3 февраля в Панфиловском районе на 337 км трассы Алматы - Коргас. 29-летняя женщина на автомашине «Lada» не справилась с управлением и допустила опрокидывание авто.

В ДТП погибла 26-летняя пассажирка. В районную больницу с места ДТП доставили женщину-водителя и двухлетнего ребенка.

Причина аварии устанавливается. По факту назначены необходимые экспертизы.







Фото: t.me/POLICE_of_KZ



