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    Смертельное ДТП произошло на трассе Актобе-Астрахань

    28 Января 2023, 19:30

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В результате ДПТ на трассе Актобе-Астрахань погиб один человек, двое госпитализированы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    ДТП произошло 28 января около 12:30 на 523 километре трассы Актобе-Астрахань.

    «Столкнулись КамАЗ под управлением гражданина 1959 г. р. и Skoda под управлением гражданина 1956 г.р. В результате удара пассажир автомобиля Skoda 1960 г. р. погиб на месте, два человека были доставлены в больницу», - сообщает департамент полиции Атырауской области.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Атырауская область ДТП Происшествия
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