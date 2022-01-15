Смертельное ДТП на трассе Атырау-Уральск: погибли пять человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пять человек погибли в аварии на трассе Атырау-Уральск, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области, на скользкой дороге после снегопада и образовавшегося гололеда произошло лобовое столкновение грузовой машины КамАЗ и легковой Toyota Camry. После столкновения одна из машин загорелась.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли пять человек.

По факту гибели людей начато досудебное расследование по статье 345 Уголовного Кодекса РК «Нарушение ПДД».

Подробности дорожно-транспортного происшествия выясняются специалистами.