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    Смертельное ДТП на трассе Атырау-Уральск: погибли пять человек

    15 Января 2022, 23:43

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пять человек погибли в аварии на трассе Атырау-Уральск, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области, на скользкой дороге после снегопада и образовавшегося гололеда произошло лобовое столкновение грузовой машины КамАЗ и легковой Toyota Camry. После столкновения одна из машин загорелась.

    В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли пять человек.

    По факту гибели людей начато досудебное расследование по статье 345 Уголовного Кодекса РК «Нарушение ПДД».

    Подробности дорожно-транспортного происшествия выясняются специалистами.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП Происшествия
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