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    Смерть женщины в поле в СКО – участковый лишился звания и свободы

    2 Февраля 2023, 15:29

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Мамлютский районный суд вынес приговор в отношении участкового по делу о гибели женщины в поле в июле прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы областного суда, уголовное дело рассматривали по статье о бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия.

    Суд установил, что полицейский был вместе с мужчиной, который в состоянии алкогольного опьянения стрелял в поле якобы в косулю. Смертельное же ранение получила 49-летняя женщина. Участковый не пресек действий сельчанина.

    «Вина его доказана показаниями свидетелей, письменными материалами. Сам он вину в совершении преступлений не признал. Приговором суда осужден к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с пожизненным лишением права занимать должности в правоохранительных и государственных органах. Лишен специального звания майора полиции», - сообщили в пресс-службе.

    Суд признал смягчающими обстоятельствами наличие у участкового малолетних детей и оказание медицинской помощи потерпевшей, отягчающими - нарушение принятой им присяги и совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

    Приговор суда в законную силу не вступил.

    Накануне Мамлютский районный суд вынес приговор стрелявшему мужчине. Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Суды МВД РК
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