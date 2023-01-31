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      Северо-Казахстанская область

    Смерть женщины в поле СКО – суд вынес приговор

    31 Января 2023, 13:52

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Мамлютский районный суд вынес приговор по делу о гибели женщины в поле в июле прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы областного суда, уголовное дело рассматривали по двум статьям: причинение смерти по неосторожности и незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.

    Суд установил, что подсудимый незаконно приобрел нарезное спортивно-охотничье оружие с оптическим прицелом и патроны калибра 5,6 мм и хранил их у себя дома.

    В июле прошлого года, будучи в нетрезвом состоянии, двигаясь по проселочной дороге, принял находившуюся в поле женщину за косулю и выстрелил. Сельчанка получила смертельное ранение.

    «Приговором суда мужчина осужден по совокупности преступлений к наказанию в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. В пользу потерпевшего с подсудимого взыскана компенсация морального вреда в сумме 3 млн тенге. Приговор суда не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе.

    Суд признал обстоятельством, смягчающим ответственность и наказание подсудимого, его чистосердечное раскаяние в содеянном и отягчающим - совершение уголовного правонарушения с использованием оружия и в состоянии алкогольного опьянения.

    Трагедия произошла вблизи станции Бауманская Жамбылского района. 49-летняя женщина получила смертельное ранение, когда собирала ягоды. В бездействии подозревали местного участкового. Проводилось расследование, полицейского уволили за нарушение служебной деятельности и норм Этического Кодекса государственных служащих.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Суды
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