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    Смерть начальника участка ТЭЦ Экибастуза прокомментировали в полиции

    6 Декабря 2022, 14:02

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Смерть начальника участка ТЭЦ Экибастуза прокомментировали в полиции. По предварительным данным, обстоятельства произошли вследствие семейной ссоры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Тело 33-летнего мужчины обнаружено в личной автомашине, которая находилась в одном из гаражей Экибастуза с работающим двигателем», - сообщил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.

    В Сети появилась информация о том, что в Экибастузе в одном из гаражей найден мертвым начальник участка местной ТЭЦ. Стало известно, что 33-летнего начальника участка предприятия обнаружили в салоне автомобиля ВАЗ-21099 в одном из гаражей без внешних признаков насильственной смерти.

    «По предварительным данным, обстоятельства произошли вследствие семейной ссоры и не связаны со служебной деятельностью погибшего. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - отметил Р. Утеуов.

    Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. Управление полиции Экибастуза проводит расследование.


    В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

    Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

    В работе по восстановлению подачи тепла задействовано семь крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома. По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.

    В Экибастузе порядка двух тысяч батарей во всех 12 домах, в которых нет тепла, заменены.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Происшествия Видео МВД РК Экибастуз
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