Сменился первый заместитель председателя карагандинского филиала партии Nur Otan

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В руководстве карагандинского филиала партии Nur Otan произошли изменения. Первым заместителем председателя назначен известный общественник и меценат Бекзат Алтынбеков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Нового руководителя представил председатель филиала, аким Карагандинской области Женис Касымбек на расширенном заседании политсовета.

«Решением политсовета филиала партии Nur Otan, а также центрального аппарата Бекзат Алтынбеков назначен первым заместителем председателя областного филиала», – сообщил Женис Касымбек.

Кадиша Оспанова, занимавшая эту должность в течение девяти лет, перешла на работу в областной маслихат. Она избрана председателем постоянной комиссии по социально-культурному развитию и социальной защите населения.

Женис Касымбек поблагодарил Кадишу Оспанову за работу и пожелал успехов на новом поприще.

Бекзат Алтынбеков родился в 1973 году в Актогайском районе Карагандинской области. Трудовую деятельность начал в СМИ, был корреспондентом газеты «Арқа еңбеккері», телеведущим Актогайской районной радиостанции. Затем много лет трудился в сфере образования на руководящих должностях.

Дважды избирался депутатом Жезказганского городского маслихата. Ныне депутат Карагандинского областного маслихата.

Кандидат исторических наук. Почётный работник образования. Лауреат национальной премии «Алтын жүрек».

В рядах партии Nur Otan Бекзат Алтынбеков состоит с июня 2007 года.