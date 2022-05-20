Сменился генеральный директор ТОО «КазМунайГаз-Аэро»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением единственного участника ТОО «КазМунайГаз-Аэро» генеральным директором компании 19 мая назначен Шамсутдинов Ильдар Тагирович. На этом посту он сменил Нурланова Нуржана Нурлановича, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацинальной компании «КазМунайГаз».

Ильдар Шамсутдинов является специалистом нефтегазовой отрасли, с опытом руководства в области торговли, развития бизнеса, логистических операций и заключения контрактов как в нефтегазодобывающих компаниях Республики Казахстан и Российской Федерации, так и в международных трейдинговых компаниях.

И.Шамсутдинов в 2000 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Финансы и кредит», в 2004 году окончил Казахский национальный технический университет им. К.Сатпаева по специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений», имеет степень MBA (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ).

Трудовую деятельность начал в 2000 году инженером по реализации нефти, специалистом по транспортировке нефти компании АО «CNPC-Aktobemunaigas».

С 2005 по 2006 годы работал ведущим специалистом отдела реализации нефти ТОО «Казахойл Актобе». С 2006 по 2007 годы - ведущий специалист департамента маркетинга компании «Бузачи Оперейтинг Лтд». В 2008-2011 годах занимал должность главы Московского представительства компаний ЗАО «Назымская НГРЭ» и ЗАО «Ханты-Мансийская нефтяная компания». С 2010 по 2017 годы - начальник департамента логистики ТОО «Жаикмунай».

С 2017 года работал менеджером по логистике, менеджером по реализации нефтепродуктов и руководителем трейдинга и развития бизнеса в группе компаний Exmor Group DMCC/ Enco Trading DMCC/ Supreme Petroleum Pte Ltd (Дубай и Москва).



