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    Служебное расследование по факту госпитализации солдат начали в Кокшетау

    29 Августа 2023, 16:09

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – О состоянии госпитализированных 48 военнослужащих воинской части 5510 города Кокшетау корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская многопрофильная больница» Сакен Калымжанов.

    По его словам, на сегодняшний день в центре инфекционных заболеваний находятся 47 человек и один – в реанимации. Первые из них, сразу шесть человек, поступили 23 августа. У всех были одни и те же жалобы: кашель с мокротой, высокая температура, озноб, ломота – симптомы интоксикации.

    «В ту же ночь было передано извещение в СЭС, они провели все мероприятия, были взяты все необходимые анализы – ПЦР на ковид, энтеровирус, менингит. Из готовых анализов у пятерых подтверждается наличие менингококковой инфекции, но никаких симптомов болезни менингит у них сейчас нет», - сообщил Сакен Калымжанов.

    Находящийся сейчас в реанимации солдат поступил в очень тяжелом состоянии.

    «В момент поступления в больницу при обследовании на КТ он дал судороги и произошла остановка сердечной деятельности. Были проведены все реанимационные мероприятия, после этого он находился первые часы на аппарате искусственной вентиляции легких. Сейчас экстубирован, дышит сам, давление держит сам, пока все стабильно», - проинформировал главврач.

    Этот солдат также имеет положительный мазок на менингококк, но симптомов менингита у него нет. Как предполагают медики, инфекционно-токсический шок мог быть спровоцирован ослабленным организмом, ведь месяцем ранее парень переболел ветрянкой.

    «У всех поступивших состояние улучшается. Тех, что поступили 23 августа, думаю, после праздников начнем выписывать. Состояние у них стабильное», - добавил Сакен Калымжанов.

    Между тем, в пресс-службе регионального командования «Орталық» уточнили, что сейчас среди оставшейся части военнослужащих воинской части проводятся лечебно-профилактические мероприятия. Каких-либо новых жалоб от служащих на самочувствие не поступало.

    «По данному факту проводится служебное расследование», - резюмировали в ведомстве.

    Ранее госпитализацию более 40 срочников в Акмолинской области прокомментировала министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Происшествия Здравоохранение Армия
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