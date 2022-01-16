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    Служба госохраны РК направила однодневный заработок семьям погибших сотрудников силовых структур

    16 Января 2022, 16:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Служба государственной охраны РК направила однодневный заработок семьям погибших сотрудников силовых структур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт СГО РК.

    «Руководство и личный состав Службы государственной охраны Республики Казахстан выражает соболезнования родным и близким погибших сотрудников силовых структур.

    Их мужество и самоотверженность при защите мирного населения – это образец исполнения служебного долга и верности присяге!

    Память о них навсегда останется в наших сердцах и на их примере будут в дальнейшем воспитываться молодые поколения!

    В целях оказания моральной и материальной поддержки, Служба государственной охраны РК направляет однодневный заработок семьям погибших», - сказано в сообщении Службы государственной охраны РК.

    Напомним, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева создан общественный социальный фонд (ОСФ) «Қазақстан халқына».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Социальная поддержка Силовые структуры Общество ЧП-2022 Алматинская трагедия Социальный фонд Фонд «Қазақстан халқына»
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