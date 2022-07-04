Служба 109 запущена в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области запущен единый контакт-центр 109. Соответствующее объявление опубликовал в соцсетях акимат Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Служба будет заниматься вопросами по следующим направлениям:

- теплоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение, канализация, насосные станции и очистные сооружения, твердые бытовые отходы;

- работа лифта, работа КСК/ОСИ;

- уличное освещение;

- городская дорожная инфраструктура;

- благоустройство городской, дворовой территории;

- открытые колодцы, озеленение города.

Единый контакт-центр 109 представляет собой единую линию связи, работающую в режиме 24/7. Все обращения, поступившие в центр, обрабатываются и направляются в государственные органы и коммунальные службы для дальнейшего решения вопросов в установленные сроки. Кроме того, специалисты проводят обратную связь по исполнению заявок.