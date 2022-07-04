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    Служба 109 запущена в Мангистауской области

    4 Июля 2022, 10:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области запущен единый контакт-центр 109. Соответствующее объявление опубликовал в соцсетях акимат Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Служба будет заниматься вопросами по следующим направлениям:

    - теплоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение, канализация, насосные станции и очистные сооружения, твердые бытовые отходы;

    - работа лифта, работа КСК/ОСИ;

    - уличное освещение;

    - городская дорожная инфраструктура;

    - благоустройство городской, дворовой территории;

    - открытые колодцы, озеленение города.

    Единый контакт-центр 109 представляет собой единую линию связи, работающую в режиме 24/7. Все обращения, поступившие в центр, обрабатываются и направляются в государственные органы и коммунальные службы для дальнейшего решения вопросов в установленные сроки. Кроме того, специалисты проводят обратную связь по исполнению заявок.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ЖКХ Акимат Мангистауская область Регионы Казахстана Общество Актау
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