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    Служащий Вооруженных сил РК стал победителем в турнире «Әскер барысы 2023»

    17 Марта 2023, 23:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 20сильнейших палуанов Вооруженных сил, Пограничной службы, КНБ боролись за титул «Әскер барысы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Победителем состязания стал спортсмен Центрального спортивного клуба служащий Вооруженных сил Марат Байкамуров. На втором месте также представитель ЦСК служащий Вооруженных сил Галымжан Кырыкбаев, на третьем – военнослужащий регионального командования «Восток» старший сержант Асылжан Қуанышбеков.

    «Казак куреси – древний вид спорта, символизирующий величие народного духа. Сегодня на площадке «Әскер барысы» сошлись сильнейшие борцы – продолжатели славных традиций Кажымукана, Балуана Шолака, Иманжусупа. Спортсмены показали яркую, динамичную борьбу с захватывающими эпизодами. Лучшие представят Вооруженные силы на престижном республиканском турнире», – сказал руководитель аппарата Министерства обороны полковник Ербол Кумарбекулы.

    Таким образом, на турнире «Қазақстан Барысы», где сойдутся сильнейшие палуаны страны, выступят спортсмены Центрального спортивного клуба Министерства обороны Марат Байкамуров и Галымжан Кырыкбаев.

    Отборочный турнир «Әскер барысы» среди военнослужащих организован в Алматы на базе Спортивного комитета – Центрального спортивного клуба Министерства обороны.

    Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Армия Минобороны РК Вооруженные силы
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