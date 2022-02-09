Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Слушание дела о Малом Талдыколе отложено на 17 февраля

    9 Февраля 2022, 12:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В специализированном межрайонном городском суде города Нур-Султан прошло очередное заседание по делу об иске ОО «Коалиция корпоративных юристов «Aqiqat», передает корреспондент МИА «Казиннформ».

    Ответчиками по делу выступают ГУ «Аппарат акима города Нур-Султана» и АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Астана-Технополис». На заседании, прошедшем 27 января текущего года, суд принял решение возобновить производство.

    Напомним, Коалиция корпоративных юристов «Aqiqat» обратилась в суд в связи с тем, что акимат столицы не принял меры по установлению водоохранной зоны и водоохранной полосы вокруг группы озер Малый Талдыколь, вследствие чего ТОО SAT-NS и связанные с ним компании-застройщики получили возможность заключить договор с СЭЗ «Астана-Технополис» о застройке территории, на которой расположен Малый Талдыколь.

    В ходе заседания судья Жанар Дуйсенова предложила сторонам процесса предоставить суду ряд дополнительных сведений до 15 февраля.

    «Дело слушанием мы откладываем на 17 февраля в 11 часов 30 минут», – сказала судья.

    На предыдущем заседании судья Ж. Дуйсенова затребовала от сторон сведения о 16 договорах субаренды, заключенных СЭЗ «Астана-Технополис» с ТОО SAT-NS, сведения о сегментировании земельных участков, о стадиях освоения данных участков. Теперь судья, в частности, дала поручение представителю Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Марату Иманалиеву предоставить письменное заключение касательно необходимости установления и порядке установления водоохранной зоны и водоохранных полос.

    Как сообщалось ранее, участки для застройки на территории группы озер Малый Талдыколь предоставлены ТОО SAT-NS и связанным с ним компаниям на основании постановления акимата столицы, вынесенного в декабре 2020 года, о переводе этих земель в земли населенного пункта.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Экология Судебный процесс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    За взятку осудили инспектора рыбной охраны и рыбаков в Акмолинской области
    Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы
    На что жалуются казахстанцы в Конституционном суде
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта