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    Слухи о задержаниях в «Правительстве для граждан» прокомментировал Багдат Мусин

    14 Марта 2023, 13:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин прокомментировал слухи о задержании главы «Правительства для граждан» Суйениша Абдильдина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Суйениш Абдильдин на работе. На самом деле сотрудники Агентства по финансовому мониторингу приходили, задавали определенные вопросы, были и другие мероприятия. Но сейчас все, что происходит – это вопросы к Агентству, они нам не предоставляют информацию», - сообщил он в кулуарах Правительства РК.

    По его словам, вчера Суйениш Абильдин и другие руководители приняли участие в общем собрании, где министр спросил у них по ситуации.

    «Они сказали, что приходили сотрудники АФМ, провели определенные мероприятия. Это вопросы к АФМ. Я его (Суйениша Абильдина – прим.ред.) выбирал, могу описать его положительно как профессионала, IT-профессионала, как гражданина я могу его описать с положительной стороны», - добавил он.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Цифровой Казахстан Правительство для граждан МЦРИАП
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