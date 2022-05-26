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    Случаи нападения волков на скот участились в ЗКО

    26 Мая 2022, 19:09

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Представители крестьянских хозяйств Уялинского сельского округа Западно-Казахстанской области обеспокоены участившимися случаями нападения волков на скот. По их словам, каждый день хищники съедают по 4-5 голов скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам главы крестьянского хозяйства «Береке» Еркина Жабасова, последние несколько лет не отлавливали волков. Из-за этого их количество заметно увеличилось.

    «У скотоводов сейчас нет оружия. Каждый день наш скот становится кормом для хищников, а 50% жеребят ежегодно становятся кормом для собак. Раньше отлавливали волков на снегоходе. Сейчас сложно найти охотника для их отлова. На собраниях неоднократно поднимали этот вопрос, но безрезультатно», - сказал Еркин Жабасов.

    Аким Уялинского сельского округа Ерлан Ермеккалиев подтвердил, что за последние 10-15 дней участились случаи нападения волков на скот.

    В сельском округе 62 крестьянских хозяйства. Каждый день хищники поедают 4-5 голов скота.

    «Существует лимит отлова волков. На одного охотника приходится по три волка. Считаем, что это количество нужно увеличить», - заявил Ерлан Ермеккалиев.

    Главный специалист территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Арман Изимгалиев сообщил, что на год установлен лимит отлова волков. В год – не больше 196 голов. Через портал Egov выданы разрешения на отстрел 186. Сейчас осталось разрешения на отлов только 10 волков.

    «Охотники должны иметь при себе специальное удостоверение и зарегистрированное ружье. Если количество волков возрастет, соответственно, лимит будет увеличен в следующем году», - добавил А. Изимгалиев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Западно-Казахстанская область Происшествия Безопасность Животные
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