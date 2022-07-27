Сложный и длительный процесс - Минздрав о признании вакцины QazVac в ВОЗ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работа по признанию казахстанской вакцины от коронавируса Всемирной организацией здравоохранения проводится, сообщила вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Айжан Есмагамбетова ответила на вопрос, когда казахстанскую вакцину QazVac могут признать в ВОЗ.

«Вы знаете, это достаточно сложный и длительный процесс. Потому что у ВОЗ очень жесткие требования. Сейчас составлена Дорожная карта по данному вопросу, эксперты ВОЗ приезжали весной, дали свои рекомендации по первому этапу. Теперь они приехали и просмотрели их исполнение, дали дополнительные рекомендации. Осенью планируется следующий визит экспертов ВОЗ для того, чтобы оценить готовность нашего производства для признания QazVac. Эта работа постоянно проводится. Вы сами понимаете, что процесс достаточно длительный по времени», - сказала Айжан Есмагамбетова в ходе пресс-конференции в СЦК.

Она уточнила, что для регистрации вакцины в ВОЗ есть требования по производству вакцин, также наличию завода.

«Если вы помните, в период, когда наши ученые разработали вакцину, у нас не было производственной площадки, чтобы эту вакцину производить в таких масштабах и чтобы эти производственные площадки соответствовали требованиям ВОЗ. Соответственно, эти процессы в течение года нарабатывались: строился завод, закупались оборудования, проводилась валидация оборудования, рассматривались документы», - объяснила главный санврач РК.

Ранее сообщалось, что поставки следующей партии вакцины QazVac в объеме 500 тыс. ожидаются в сентябре.



