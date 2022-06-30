Сложилась тенденция к доработке многих норм законопроектов в РК – спикер Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов назвал недостатки, негативно влияющие на законотворческий процесс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Говоря об эффективной совместной работе Парламента и Правительства, следует отметить и отдельные недостатки, негативно влияющие на законодательный процесс. Одним из системных недостатков является неправильное планирование, недостаточная проработка и неподготовленность законопроектов. Правительство часто начинает активизироваться с приближением срока. Это, как правило, можно наблюдать в конце года или сессии», - сказал Ерлан Кошанов на совместном заседании палат Парламента.

По его словам, в стенах Парламента сложилась тенденция к доработке многих норм законопроектов, отсутствию четкой позиции членов Правительства по отдельным нормам.

«Например, одна норма Кодекса о здоровье только в течение первого полугодия дважды кардинально менялась. В январе была принята норма о недопустимости приобретения и совместной оплаты лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в стране без предельных цен. Однако в июне эта норма была вновь отменена. В обоих случаях необходимость изменений объяснялась мотивацией того, что население может остаться без лекарств. Такие факты не единичны», - пояснил председатель Мажилиса.

Спикер добавил, что в рассматриваемые законопроекты вносятся сквозные изменения, в том числе поправки, не соответствующие концепции проекта.

«Как следствие, первоначальная концепция законопроекта существенно изменяется. Есть случаи, когда министры через депутатов хотят решить свои «горящие» проблемы. Это происходит на стадии рассмотрения как в Мажилисе, так и в Сенате. В результате Сенат должен возвращать одобренный Мажилисом законопроект с поправками. В большинстве случаев это новые поправки – нормы, которые не были представлены и не обсуждались на заседании. Некачественная подготовка законопроектов и несвоевременное проведение экспертиз могут помешать реализации задач, поставленных Главой государства», - подчеркнул Ерлан Кошанов.

Он также подчеркнул, что особого внимания требует и несвоевременная подача заключений на поправки депутатов.

«Например, ответ Правительства по законопроекту «О защите прав ребенка» пришел через пять месяцев. Как следствие, этот закон был принят только через два года после его внесения в Мажилис. При презентации законопроектов в обеих палатах Парламента встречаются случаи недостаточной подготовки докладчиков отдельных министерств и ведомств. Оценка качества законопроектов и экспертиз и впредь будет находиться на особом контроле Парламента», - заключил спикер Мажилиса.